Dorota Szelągowska po raz pierwszy o rozpadzie trzeciego małżeństwa: "Nie żyję z moim mężem od ponad PÓŁTORA ROKU"

onna 27 min. temu

jak ma się rozwalone dzieciństwo, zostało się trwale skrzywdzonym przez dorosłych, złamanym jako młoda kształtująca się roślinka, to nigdy nie wyrośnie się do normalnego życia ,. To niemożliwe psychicznie, fizjologicznie i charakterologicznie. Jak przetrącą za dzieciaka, to jest się przetrąconym na zawsze. I nikt za to niestety nie ponosi odpowiedzialności i płaci odszkodowania, a powinien