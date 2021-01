Jennifer Lopez śpiewa na inauguracji Joe Bidena. Zwróciła się do zgromadzonych po hiszpańsku (ZDJĘCIA)

xyz 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

świetne wykonanie i przede wszystkim przepiękna piosenka, w której chodzi o pojednanie się wszystkich ludzi. Chciałbym, aby każdy Polak posłuchał tego utworu i zrozumiał w kontekście Polski, że nasz kraj powinien być dla każdego człowieka bez względu na pochodzenia, poglądy polityczne czy orientację seksualną. Wszyscy jesteśmy Polakami, bo "this land is your land, this land is my land"...