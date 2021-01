Dramat Barbary Kurdej-Szatan. Nie odpoczęła na Zanzibarze!

gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A dopiero pisała, że nie ma za co żyć. Ajajajaj, co za bieda. Zresztą jak reszta celebrytów, biedaków. Bo im się należy wszystko , nawet szczepienia poza kolejnością,bo może dla nich zabraknąć.A w DPS starzy ,schorowani ludzie czekają grzecznie na szczepienia.TAKIE TO WŁAŚNIE ,,AUTORYTETY"TERAZ POKAZUJĄ SWOJE PRAWDZIWE OBLICZE.WSTYDU,HONORU ZA GROSZ.TFU