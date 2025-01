Dramat w "M jak miłość": Bezpłodny Paweł Zduński twierdzi, że Franka jest w CIĄŻY z jego BRATEM BLIŹNIAKIEM...

Film fabularny, rozrywka, fikcja, dramat, komedia itp. Ok. Ale ,,ogłupianie" telewidzów musi mieć swoje granice. Klinika robi płatny test a potem lekko mówi ,,ha, ha, ha no cóż zdarza się, proszę się cieszyć". Najpierw jest magiel prawdopodobnej zdrady a teraz jak gdyby nic opieprza się człowieka, że. nie wierzy w wierność żony, która też z oburzeniem mówi, że nigdy nie dała powodów do niepokoju i każe się przepraszać ??? Czy my oglądamy różne seriale ? No nie tak to nie działa. Jest to totalna kpina z telewidzów. Wygląda to tak jakby te dwa wątki kręciło dwóch reżyserów i ten drugi nie wiedział co pierwszy ,,namodził". A ,,produkcja" niech się nie cieszy, że takie zamieszanie przyczyni się do popularności serialu. Ta dyskusja wybuchła tytułem nonszalancji i kpin z telewidza.