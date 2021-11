Dramat Wiktorii z "Hotelu Paradise"! Lekarz zbagatelizował jej PĘKNIĘTY IMPLANT piersi! "Wybiegłam z płaczem"

Nie akceptowałam siebie. To wynika z wielu traum życiowych, które przeszłam. Zmieniłam się. Stworzyłam nową Wiktorię… Ostatnio stanęłam przed lustrem, stałam przed nim 30 min i patrzyłam na siebie. Dopiero wtedy do mnie dotarło, że przez to, co przeszłam w młodości i później, przez wyizolowanie i ciągłą potrzebę "pokazania swojej wartości", zabłądziłam. Mówiłam do siebie: CO TY MASZ NA GŁOWIE? CO TY MASZ Z USTAMI?? TO NIE JEST WIKTORIA GĄSIOR, TYLKO ZUPEŁNIE INNA OSOBA!