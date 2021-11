Darek i Jakub z "Hotelu Paradise" tłumaczą się z WYŚMIEWANIA Wiktorii: "W żaden sposób nie odnieśliśmy się do jej RZEKOMEJ CHOROBY"

Kilka dni temu Wiktoria Gąsior nieoczekiwanie wyznała, że za sprawą tego, co spotkało ją w "Hotelu Paradise", leczy się psychiatrycznie. Uczestniczka show TVN 7 ze łzami w oczach prezentowała na Instatories leki, które bierze na nerwicę, zdradzając także, że po udziale w programie znów zmaga się z zaburzeniami odżywiania.

Niestety, dwóm uczestnikom "HP" zwierzenia kulturystki wydały się na tyle "zabawne", że postanowili... ją sparodiować. Chodzi o Dariusza Tkaczuka i Jakuba Bzdawkę, którzy pochwalili się nagraniem, na którym przedrzeźniają "koleżankę".

(...) Ja już nie mam siły. Proszę bardzo - tabletki! Ja nie mogę już tego oglądać - mogliśmy usłyszeć na opublikowanym przez Darka wideo, na którym udając płacz, wymachuje lekami...

Odnieść się do karygodnego "żartu" w wykonaniu niedoszłych celebrytów zdążył już management, który odciął się od ich "prywatnych opinii i działań". Pudelek postanowił skontaktować się dodatkowo z samymi "żartownisiami". Mężczyźni idą w zaparte, że nagranie nie miało na celu ośmieszenia osób zmagających się z chorobami natury psychicznej.

Skomentuję to krótko: nie było tam mowy o żadnym wyśmiewaniu chorób psychicznych ani osób chorych. W żadnym momencie nie odnieśliśmy się ani do rzekomej choroby Wiki, ani tym bardziej do innych osób chorych - wyjaśnia Darek, na Instastories rozwodząc się nieco obszerniej:

My w żaden sposób nie odnosiliśmy się do osób chorych psychicznie, nie obrażaliśmy ich i nie wyśmiewaliśmy. Nie ma co. Osoby chore nie są powodem do żadnych żartów. W tej relacji chcieliśmy się odnieść do zachowania Wiki, które nam się nie spodobało - tłumaczy, kontynuują:

Mianowicie to, że nie pokazano jakiegoś fragmentu w telewizji, nie jest powodem do tego, żeby nagrywać takie story i mieć pretensje do produkcji. Osoba idąca do takiego programu nie ma wpływu na to, jak ją pokażą. A ona przez to, że nie pokazali jednej czy dwóch scen, czyli tego, co ona by sobie łaskawie zażyczyła, rozpętała wielką aferę... - słyszymy.

W naszej relacji w żaden sposób nie naśmiewaliśmy się z osób chorych! Większość osób źle zinterpretowała całą sytuację - dodaje zaś w rozmowie z Pudelkiem Jakub.

Przekonujące tłumaczenia?

