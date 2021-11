Darek i Kuba z "Hotelu Paradise" PRZEDRZEŹNIAJĄ płaczącą Wiktorię! (WIDEO)

Breaking news 47 min. temu zgłoś do moderacji 114 55 Odpowiedz

Ten komentarz jest stale usuwany, więc go trochę zmienię.Białoruscy żołnierze prowokują polskich, strzałami w powietrze oraz świeceniem laserem. Czekają aż Polska otworzy ogień, żeby mieć pretekst do rozpoczęcia wojny. To nie jest gra komputerowa, tylko realne życie, a opozy-cja i celebryci wspierają swoimi wywodami Łukaszenkę, któremu polecenia wydaje Putin. Po katastrofie smoleńskiej troglodyci się śmiali z tego, że to był zamach, a później się okazało, że zestrzelenie samolotu cywilnego nie stanowiło problemu oraz próba otrucia szpiega i jego córki oraz opozycjonisty Nawalnego, który jest więziony aktualnie i UE nie jest mu w stanie pomóc. Już w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński mówił, że Rosja teraz atakuje Gruzję, a później przyjdzie czas na nasz kraj. Dwa lata później zginął, a teraz się okazuje, że miał rację. Ludzie, myślcie samodzielnie i nie dawajcie się ogłupiać szar.ańczy, która dba o swój interes i o dojście do koryta za wszelką cenę!