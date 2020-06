Drugoligowi celebryci błyszczą na otwarciu salonu kosmetycznego

real12 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Skoro juz nawet celebryci zaczynaja się pokazywac na sciankach nawet bez maseczek gdzie jeszcze 3 tygodnie niemal kazdy z nich lansował sie w nich na instagramie przekonując ,ze maseczki bardzo nas chronią przed "wirusem" i kazali nam siedziec w domach to znaczy ,ze juz jest po "pandemii". Wirus sobie nagle znikł w ciagu 2 tygodni:) Żal mi tylko ludzi,którzy dali sie nabrac i nadal nabierają na ten cyrk. Nie piszcie mi tylko ze jesli nie wierze w to mam isc na oddział zakazny i pomagac bez maseczek ,bo to wasza jedyna argumentacja na wasza naiwnosc. Ludzie potrafiacy samodzielnie myslec juz w kwietniu zorientowali się ze to szopka w celach depopulacji ludnosci i zarobienia grubego hajsu na przymusowych szczepieniach przeciwko owemu wirusowi.