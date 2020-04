Duffy ujawnia szokujące szczegóły porwania i gwałtu, którego padła ofiarą: "Było duże ryzyko, że popełnię samobójstwo"

Stella 26 min. temu zgłoś do moderacji 0 17 Odpowiedz

Ale ona śpiewa w swoim największym hicie "Mercy" o tym. Cytat"Błagam Cię o litość, dlaczego mnie nie wypuścisz"- I am beging you for Mercy, why wont you release me" więc o co tyle szumu po latach.