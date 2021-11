Dumna (?) Ida Nowakowska przyznaje: "Oczywiście, oglądam "Wiadomości". UWIELBIAM TVP Info!"

Można odnieść wrażenie, że Ida Nowakowska nie byłaby w miejscu, w którym się znajduje, gdyby nie Telewizja Polska. Choć tancerka dała się poznać widzom dzięki programowi TVN You Can Dance - Po prostu tańcz!, gdzie po debiucie w roli uczestniczki przez jeden sezon zasiadała w fotelu jurorskim, to ostatecznie telewizja Jacka Kurskiego zrobiła z niej własną pierwszoligową gwiazdę. W TVP mogliśmy oglądać Nowakowską między innymi jako prezenterkę w Pytaniu na Śniadanie, The Voice Kids czy You Can Dance - Nowa Generacja. Razem z kolegą ze starych czasów w konkurencyjnej stacji, Agustinem Egurrolą, była też jurorką w Dance Dance Dance.