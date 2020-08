Dumna jak paw Marina prezentuje fanom pogawędkę z 2-letnim Liamem: "Mówiłam, że GENIUSZ?" (WIDEO)

Ola 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Wiele dzieci naprawdę dobrze mowi w tym wieku i to żadna rewelacja . Moja córeczka zaczęła mówić kiedy skończyła rok , byłam zachwycona i dumna i wcale się nie dziwie tej pani . Bo gdy inne dzieci nie mogły dobrze powiedzieć mama to moja córka składała całe zdania i niech mi pani uwierzy mówiła dużo lepiej niż pani synek a teraz jest przeciętna dziewczynka . Robienie z dziecka geniusza na siłę to śmieszne !!!!