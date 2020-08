Dwuletni Liam Szczęsny "gra w tenisa" na Mykonos. "Ludzie przychodzą i mówią, że ma NIESAMOWITY REFLEKS" (FOTO)

Marina tłumaczy się z promowania kosmetyków na Instagramie

Na tym jednak zakończyć się nie mogło, bowiem w końcu przyszedł też czas, by nieco uraczyć fanów opowieściami o tym, jak na wakacjach bawi się mały Liam (nie Lajam). I tutaj okazuje się, że właśnie na greckiej wyspie odkryty został nowy talent dwulatka. Przypomnijmy w tym miejscu, że do niedawna wiedzieliśmy jedynie o zamiłowaniu chłopca do muzyki klasycznej, zwłaszcza do repertuaru Mozarta.