Dumna Małgorzata Ostrowska-Królikowska chwali się zdjęciem z wnukiem: "Pół roku" (FOTO)

Choć sytuacja jest trudna, a część społeczeństwa wciąż uparcie bagatelizuje zagrożenie, to na szczęście nie brakuje też osób, które zastosowały się do zaleceń i dają innym dobry przykład. Do takich osób należy m.in. aktorka Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która spędza ten czas z rodziną w domu. Jest to dla niej o tyle trudny okres, że niedawno media informowały o śmierci jej męża, Pawła.