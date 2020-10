Dumny Cezary Pazura pozuje ze wszystkimi swoimi dziećmi. Najstarsza córka ma 32 lata (ZDJĘCIA)

gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 160 2 Odpowiedz

Ok, Edyta ustawiła się z podstarzałym facetem, ale tworzą fajną rodzinę. Gdyby chciała go tylko wycyckać, nie fundowałaby sobie z nim gromadki dzieci. Rodzinka fajna, dzieciaczki ładne, głowa rodziny trzyma formę, żonka przerobiona do bólu, ale jeśli daje im to szczęście, to w czym problem? Dorosła córka przeciętnej, choć ciekawej urody. Normalna rodzina. Szkoda tylko Weroniki, którą tak paskudnie potraktował.