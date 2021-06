Dzień Dziecka. Adam i Kuba Zdrójkowscy przed laty wystąpili w "Chwili prawdy". Tak wyglądali 18 LAT TEMU (ZDJĘCIA)

"Rodzinka.pl" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych seriali TVP ostatnich lat. Produkcja ukazująca codzienność rodziny Boskich spodobała się widzom na tyle, że gościła na antenie przez niemal dekadę. Popularna seria dała też początek karierom wielu rodzimych gwiazd, które dziś realizują się zarówno jako aktorzy, jak i pełnoprawni influencerzy.

W pewnym momencie niestety formuła serialu się wyczerpała, przez co "Rodzinka.pl" zniknęła z anteny TVP. Jedną z osób, które były tym faktem wyraźnie poruszone, był wtedy Adam Zdrójkowski, czyli serialowy Kuba Boski. Dziś co prawda wciąż realizuje się na wielu polach i gości na łamach kolorowej prasy za sprawą medialnego związku z Wiktorią Gąsiewską, ale to właśnie produkcja Telewizji Polskiej dała mu ogólnopolską rozpoznawalność.