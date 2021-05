Dzień Matki 2021. Magda Gessler czyta życzenia od swoich dzieci. "POPŁAKAŁAM SIĘ JAK BÓBR"

onaona 49 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

na prawdę nie można złożyć mamie życzeń osobiście? dzisiaj mamy festiwal życzeń na instagramie i fb. boże drogi... w jakim świecie my żyjemy ? po co? poprostu po co to wszystko? za chwilę będzie wysyp życzeń dla swoich dzieci, w trakcie, którego będa te dzieci odganiać, żeby nie przeszkadzały w trakcie ich pisania