Dziewczyna Piotra Żyły BLOKUJE hejterów od Justyny: "Szerzenie KŁAMSTW nakręca spiralę!"

Z początkiem roku Justyna Żyła wróciła na nagłówki kolorowej prasy w wyjątkowo spektakularny sposób. Była prowadząca programu Pierzemy brudy do czysta zajęła się tym, co potrafi najlepiej, czyli publicznym biadoleniem na temat swego eksmałżonka - Piotra Żyły . Justyna poskarżyła się na oczach całego polskiego internetu, że skoczek rzekomo pozbawił ją środka transportu , przez co dzieci do szkoły musiała wozić sankami . To zresztą nie pierwszy raz, kiedy mieszkanka Wisły wykorzystała pociechy jako oręż w medialnej walce.

Myślisz, że tylko Justyna cię może hejtować? Reszta osób też czyta te wywiady i ogląda social media i wie, że postawa, jaką twój Piotruś Żyła pokazał wobec DZIECI, to zwykłe k*restwo dla młodej baby, wyj*bać totalnie na dzieci to dno. A ty powinnaś się czuć za to winna, ale to trzeba mieć trochę zasad moralnych i nie psuć ludziom związku, w dodatku kreujesz się na taką inteligentną, to co robisz z takim przygłupem? Zaraz z desperacji w ciążę zajdziesz, byleby go utrzymać przy sobie i odseparować od dzieci - na sam koniec hejter pochwalił się znajomością angielskiego, dopisując - Karma is a b*tch, remember.