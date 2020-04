Dziewczyna Stuu płacze na Instagramie po tym, jak się rozstali: "PRAWIE UMARŁAM. Uważajcie na tę osobę"

Nie mam siły, serio... Ostatnio było u mnie tak źle, jak byłam w szpitalu, miał problemy duże psychiczne i musiałam być w szpitalu... I tak mnie to bolało, i prawie umarłam, i myślałam, że jak teraz wrócę, to będzie wszystko dobrze i będę mogła być szczęśliwa. Ja już nie mam po prostu siły i nie wiem już, co zrobić. Po prostu uważajcie na tę osobę - wyznała łkając.

Było to to, co czułem i chcę być szczery ze swoimi uczuciami - napisał.

Wczoraj rozmawiałem 4 godziny z panią psycholog o moim dzieciństwie, jak to wyglądało - wyznał łamiącym się głosem. Po prostu mnie tak boli to wszystko, co się dzieje i to, co ludzie robią. I najgorsze jest to, że nie mam z kim porozmawiać, bo ten cały świat internetowy jest tak zakłamany! Tak sztuczny! Nie radzę wam do niego wchodzić... - dodał.