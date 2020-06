Edyta Górniak o swojej kandydaturze na urząd prezydenta: "Temat abstrakcyjny, choć te listy uzasadniające są naprawdę BARDZO MOCNE"

Nie mogę się za bardzo teraz do tego odnieść, bo temat jest dość poważny - stwierdziła. Wiecie o tym, że ponad wszystko kocham muzykę, więc nie mogłabym po prostu jej zostawić. Jest to dla mnie wielki, wielki dowód szacunku i zaufania społecznego, bardzo się z tego cieszę . Natomiast temat jest dla mnie dosyć abstrakcyjny , mimo że te listy uzasadniające i motywujące są naprawdę bardzo mocne. Jednak nie mogłabym tego zrobić, nie czułabym się przygotowana, nie jest właściwe miejsce dla mnie, nie znam tylu mądrych ludzi, których mogłabym zaprosić do współpracy, do przebudowy kraju. Kto by miał odwagę podjąć się posprzątania wszystkiego w naszej rzeczywistości polskiej?

Chcę wam powiedzieć, że jak rozmawiam z przyjaciółmi ze świata, to jesteśmy w dobrej kondycji w porównaniu do wielu innych miejsc na świecie - kontynuowała. U nas jednak jest dużo spokoju i normalności i za to bardzo dziękuję naszemu rządowi. Mimo że jest tu dużo trudnych rzeczy - trudnych i do dyskusji, i do zrozumienia wzajemnego, to jednak mamy lepszą sytuację niż inne kraje, jak np. Stany Zjednoczone.