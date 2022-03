Edyta Górniak ocenia szanse Krystiana Ochmana na Eurowizji i przypomina: "Ja wyśpiewałam drugie miejsce z chorym gardłem"

W połowie lutego odbyły się oficjalne preselekcje do tegorocznej Eurowizji. Podczas majowego konkursu Polske reprezentować będzie Krystian Ochman , zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland".

Biorąc pod uwagę opinie zarówno fanów Eurowizji, jak i bukmacherów oceniających szanse uczestników na wygraną, Krystian znajduje się w całkiem komfortowej sytuacji . Jeden z zagranicznych ekspertów w rozmowie z Pudelkiem zaliczył go do grona tegorocznych faworytów.

Do prawienia komplementów naszemu reprezentantowi dołączyła niedawno Edyta Górniak , która, jak do tej pory, może pochwalić się największym eurowizyjnym sukcesem w Polsce. Zdobywczyni drugiego miejsca z 1994 roku wypowiedziała się o Krystianie w rozmowie z serwisem Jastrząb Post, nie kryjąc swojego zachwytu:

Mam bardzo dobre przeczucia. Jest to bardzo dobry utwór, pięknie zaśpiewany – zresztą Krystian ma znakomity głos i jest też bardzo uroczym człowiekiem. Pracowałam z nim, spotykaliśmy się wielokrotnie w czasie programu "The Voice of Poland", i to jest taka naturalna klasa, kultura osobista, przepiękny głos, pracowitość i piękny utwór, więc będzie fajnie - prorokowała.