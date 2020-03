Edyta Pazura chwali się tapetą Versace po 460 złotych za metr: "Jest przepiękna!" (ZDJĘCIA)

Basia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No nie wiem, nie podoba mi się. Ty weź Edzia wyślij Czarka po ostatnią rolkę papieru, takie zakupy to ja rozumiem :D Widać że Edzia dba o dom i o rodzinkę, ale 450zł za metr tapety, noo przeginka :) Ale co kto lubi. 😜🤘