Ekskluzywny Menel pokazuje, że na świadectwie miał... prawie SAME DWÓJE. "Oceny NIE SĄ WYZNACZNIKIEM tego, kim jest twoje dziecko"

Ostatnio Ekskluzywny Menel znów powrócił na afisze, gdy Anna Kalczyńska wzięła go na celownik w "Dzień Dobry TVN", wyśmiewając jego "kryzys rodzicielski". Oburzony komentarzem dziennikarki, która dała do zrozumienia, że bloger nie ma prawa narzekać, mając "jedynie" dwójkę dzieci, Pawelski nie zostawił na niej suchej nitki.

Przez całe życie wystawiane są nam oceny i stety czy niestety pokazują ile wkładamy zaangażowania w to co robimy i tym samym pokazują, czy mamy na to co robimy wywalone, czy też nie - zauważyła internautka. Pan jako influencer też jest ciągle oceniany a raczej Pana zaangażowanie a ocena jest liczbą, rosnąca bądź malejąca, obserwujących. I o czym taka ocena świadczy? Nie jest wyznacznikiem tego jakim jest pan człowiekiem? Czy to nie jest tak, że gdyby nie był Pan w mniemaniu innych, wartościową osobą, nie byłby Pan obserwowany?