Ekspertka od mowy ciała analizuje zachowanie księżnej Kate i księcia Williama. Zapowiada zmiany

Camilla nie mogła być, to zastąpiła ją siostra króla, Anna. I wspiera króla, podpowiada mu i podtrzymuje. Wszyscy tam grają na króla - on ma być w centrum uwagi. I to jest to , czego nie mogła zaakceptować Meghan. Ona w głowie miała hollywoodzki czerwony dywan i że trzeba się przebijać po trupach na szczyt. Hierarchia? Jaka hierarchia?