Elegancka Anna Lewandowska dzieli się biznesowym doświadczeniem na konferencji (ZDJĘCIA)

Moja Klarusia, która ma teraz 4 lata, to jest mały sportowiec. Jest przy nas w czasie naszych treningów. W czasie lockdownu tego światowego codzienne trenowała z nam, z moim mężem i ze mną. To jest też fajny przykład tego, że jesteśmy lustrzanym odbiciem dla naszych dzieci, nasze dzieci nas obserwują - stwierdziła.

Wiele razy, kiedy organizowałam obozy Camp by Ann, na które przyjeżdża 100 osób i Klara uczestniczyła w tych obozach razem ze mną, będąc obok mnie, to wszyscy patrzyli z pewnym podziwem. Ale to jest fajne, ona mnie obserwuje. Być może będzie chciała być sportowcem, może nie, to już będzie jej decyzja, natomiast pokazywanie tej aktywności fizycznej, to są tylko pozytywne aspekty - tłumaczyła.