Anna Lewandowska z zegarkiem za 100 tysięcy eksponuje KALORYFER w krótkiej bluzce (ZDJĘCIA)

O ile zakup domu nie został jeszcze sfinalizowany (przynajmniej według ostatnich informacji od managementu Lewandowskich), celebrycka para wróciła do domu w świetnych humorach i naładowana "nową energią". Tym sposobem Ania mogła powrócić do pracy na pełnych obrotach i znów zapełnić swój kalendarz do cna. W piątek zabiegana celebrytka złożyła wizytę w programie Dzień Dobry TVN, gdzie opowiedziała, jak przemienić sportową pasję we własny biznes.