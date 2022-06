Elegancka Grażyna Szapołowska pozuje z wnuczką na pokazie filmu córki (ZDJĘCIA)

Na urodzinowym pokazie dzieła Jungowskiej nie zabrakło rzecz jasna jej przyjaciół oraz najbliższych - na premierze pojawili się na przykład Mateusza Banasiuk oraz Natalia Jakuła . Reżyserkę wspierała również Grażyna Szapołowska, która zagrała główną rolę w filmie córki. Aktorka na premierę wybrała się w eleganckim czarnym garniturze, do którego dobrała cekinowy top z głębokim dekoltem oraz kolię z kolorowymi zawieszkami. 68-latka postawiła na prostą fryzurę oraz naturalny makijaż - delikatnie podkreśliła kości policzkowe, na usta nałożyła zaś pomadkę w kolorze soczystego różu.

Przypomnijmy, że córka Katarzyny Jungowskiej już wielokrotnie widywana była na salonach u boku mamy oraz sławnej babci i wiele wskazuje na to, że planuje ona związać swoją przyszłość ze światem show biznesu. Dwa lata temu Matej wystąpiła w "The Voice of Poland", obecnie jest natomiast studentką Warszawskiej Szkoły Filmowej.