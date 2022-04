Grażyna Szapołowska prezentuje NIEUMALOWANĄ twarz po "masażu powięziowym" (FOTO)

a.b. 51 min. temu zgłoś do moderacji 35 2 Odpowiedz

Te poliki to dobre geny po babci, prababci i mamusi? Śmiech mnie ogarnia jak to widzę i czytam. Jak miała 25-35-45 lat to twarz szczuplutka. A TERAZ RAPTEM POLIKI ŻE JAK SIĘ UŚMIECHA TO OCZU NIE WIDAĆ. ŻENADA!