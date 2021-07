Grażyna Szapołowska ODPŁYWA na Instagramie: "Koszule, siostra, koneser, upał, korzonki, pies, włosy, szampan, arbuz..."

W pewnym momencie była też jurorką w "Bitwie na Głosy". To właśnie wtedy doszło do głośnej afery z jej udziałem, gdy zamiast stawić się na spektaklu, wybrała występ w telewizyjnym show. Została za to zwolniona z teatru i procesowała się z jego dyrektorem, Janem Englertem. Ostatnio przyznała, że do tej pory ze sobą nie rozmawiają.