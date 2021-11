Grażyna Szapołowska tańczy boso na jachcie w Dubaju. ZMYSŁOWA? (WIDEO)

Jak na prawdziwą obywatelkę świata przystało, Grażyna Szapołowska nie należy do osób, która na powrót ciepłych dni czeka aż do kwietnia. Zamiast tego pakuje zwiewne suknie do walizki i pędzi prosto na lotnisko, skąd samolot zabierze ją czasem do Monako, a czasem, jak to miało na przykład miejsce zupełnie niedawno, do Dubaju.