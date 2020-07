Elegancka Małgorzata Rozenek nie daje się hejtowi na planie "Projektu Lady". "Dostojnie schodzisz z tych schodów" (FOTO)

Jeśli komuś wydawało się, że Małgorzata Rozenek po narodzinach długo wyczekiwanego synka da nam od siebie trochę odpocząć, to był w ogromnym błędzie. Małgonia nie tylko rekordowo szybko wróciła do pracy, ale w dodatku z imponującą konsekwencją relacjonuje na Instagramie kolejne dni z życia małego Henryka. Nic dziwnego, skoro może na tym zarobić fortunę .

Małgorzata Rozenek chwali się powrotem do ćwiczeń

1. "Podziwiam" za szybkość w usuwaniu komentarzy... 2. Po co tyle zdjęć jednej sytuacji (przerośnięte ego?). 3. Stwierdzam, że masz mało polubień, jak na ponad milion obserwatorów... 4. Czy to warto dla tych kilku tysięcy zachwytów tak niszczyć swoją i rodziny prywatność? (Ja wiem, że kasa, ale są przecież lepsze pomysły na życie...) - zaczepiła Rozenek jedna z "fanek". 5. Powinnaś przeprosić za "emerytki po udarze" i wiele innych aroganckich odzywek. 6. Nie, to nie hejt, to po prostu moje specyficzne poczucie "humoru"... - dodała dla pewności na koniec internautka.