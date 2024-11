Eliza Trybała pokazała się z GRZYWKĄ. Fani podzieleni, a Trybson zachwycony: "Normalnie młoda Maryla Rodowicz"

Eliza i Paweł Trybałowie są dowodem na to, że w programie telewizyjnym da się znaleźć miłość. Zapoznana na planie kontrowersyjnego show MTV para jest razem od dekady. W tym czasie doczekali się wspólnie dwóch owoców miłości: Victorii i Kornelii. Regularnie zabierane na ścianki dziewczynki dorastają na naszych oczach.

W środę Eliza Trybała i jej ukochany zaszczycili swoją obecnością premierę filmu "Diabeł". Tym razem zrobili sobie wychodne, zostawiając pociechy w domu. 31-latka jak zwykle zadbała o to, by wyróżniać się w tłumie. Zaprezentowała się bowiem w kusym beżowym komplecie, na który składały się krótka marynarka i spódniczka mini. Ściankowy "look" uzupełniła szpilkami.