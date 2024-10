Ellie Goulding w prześwitującej kreacji

Oświadczenie o zakończeniu związku wydali dopiero po tym, jak Goulding została przyłapana przez paparazzi z innym mężczyzną, co wywołało wiele spekulacji.

Wspomnianym mężczyzną okazał się Armando Perez. To u jego boku artystka chce zmienić swoje życie, a co za tym idzie, zakończyć relacje z osobami, które nic nie wnoszą do jej codzienności lub sprawiają, że czuje się niedowartościowana. Napisała o tym na Instagramie.