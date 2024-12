Elżbieta Romanowska przekazała niepokojące wieści i poprosiła o modlitwę za mamę: "Stacza dziś najważniejszą walkę"

Ela Romanowska wielokrotnie podkreślała, że czuje ogromną wdzięczność wobec swoich rodziców, których pomoc i wsparcie były kluczowe w jej wychowaniu. Chociaż nie należeli do majętnych ludzi, robili wszystko, aby zapewnić jej to, co najlepsze. Poświęcili się także opiece nad dziadkami Eli, którzy wspierali ją, gdy była dzieckiem. Nie jest bowiem tajemnicą, że prowadząca "Nasz nowy dom" przez jakiś czas mieszkała właśnie z dziadkami.