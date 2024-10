Elżbieta Zającówna zrezygnowała z kariery przez chorobę. "Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie"

Elżbieta Zającówna nie żyje. Aktorka przez lata zmagała się z poważną chorobą

Mimo sukcesów w branży, w pewnym momencie Zającówna nagle niemal całkowicie ograniczyła swoją medialną aktywność. Wkrótce, w szczerej rozmowie z magazynem "Viva!", aktorka wyjaśniła, co było powodem jej decyzji. Jak się okazało, specjaliści zdiagnozowali u niej chorobę von Willebranda. Jest to dolegliwość, która powoduje problemy z krzepliwością krwi, prowadząc do przedłużających się krwawień. Problemy zdrowotne zmusiły aktorkę do dokonania istotnych zmian w swoim życiu. Gwiazda w pełni oddała się domowym obowiązkom i działalności charytatywnej. Została wiceprezesem Fundacji Polsat.