Emily Ratajkowski w bikini

Co to za "gwiazda"?! Ma cały świat do wyginania i obnażania się, a wybrała właśnie figurę Chrystusa! Że też nie kazała się ukrzyżować do tego zdjęcia! I ona ma 29,5 mln obserwatorów! Nie! To już przekracza wszelkie granice. A ludzie pracujący uczciwie, wnoszący swój wkład do społeczeństwa często żyją ubogo.