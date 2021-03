Esmeralda Godlewska ogłasza, że schudła 5 kilogramów. "Mam problem z odstawieniem energetyków"

Esmeralda Godlewska zdaje sobie jednak sprawę, że póki co jest w nieco gorszej formie fizycznej. Dało się to zauważyć podczas lutowego wywiadu, zwłaszcza że na Instagramie celebrytki wciąż królują zdjęcia wyszczuplonej sylwetki ... Godlewska opowiedziała na InstaStories, że ma świadomość tego, jak wygląda, ale hejt jeszcze nikomu nie pomógł.

Kiedy dorosłe osoby w internecie piszą tak obrzydliwe komentarze, dają przyzwolenie na pokazywanie dzieciakom, że wyzywanie osób otyłych jest czymś absolutnie normalnym - perorowała (całkiem słusznie) Godlewska. (...) To my pokazujemy im, gdzie jest linia przyzwoitości i człowieczeństwa. Dajmy żyć innym! To my jesteśmy kreatorami tego, jakie te dzieciaki będą w przyszłości.