2021 nie zwalnia: Esmeralda Godlewska PISZE KSIĄŻKĘ! "Gwałt, podwójne życie, sława, depresja..."

Ordo luris 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

A na mszy w kościele gdzie mogło być 30 osób było 160 policja policzyła. A co na to ksiadz? Czy była refleksja ze trzeba przestrzegać prawa dla ciemnego ludu? Ależ skąd wystosował list do wiernych w którym stwierdził, ze kapus donosiciel to jak człowiek trendowaty którego należy odizolować od ludzi zdrowych i prosić Jezusa o uzdrowienie. Może mi ktoś powiedzieć coś tu się odpier...? I dlaczego Ci sekciarze w sukienkach są bezprawni i jeszcze nawołują do linczu?