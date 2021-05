Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski tańczy i podśpiewuje "The Ride" tuż przed odlotem do Rotterdamu (ZDJĘCIA)

Już 18 maja rozpocznie się kolejna edycja Eurowizji. Decyzją TVP w tym roku podczas konkursu Polskę reprezentował będzie Rafał Brzozowski. Wybór ten od początku wzbudzał wśród Polaków sporo kontrowersji. Liczni fani Eurowizji byli przekonani, że szansę na udział w konkursie powinna otrzymać Alicja Szemplińska - której w obliczu pandemii nie było dane wystąpić w ubiegłym roku. Dodatkowo wielu fanów konkursu wyraźnie nie przypadła do gustu piosenka Rafała, The Ride , która zdobyła nawet "zaszczytny" tytuł najmniej lubianego eurowizyjnego utworu.

Mimo głosów krytyki Rafał Brzozowski mocno wierzy w swoje powodzenie na Eurowizji, a nawet myśli, że jego piosenka ma szansę podbić europejskie listy przebojów. Niedługo przed konkursem wokalista postanowił nieco naładować akumulatory i majówkę spędził, bawiąc się w towarzystwie Edyty Górniak w Zakopanem. Po krótkim urlopie Brzozowski powrócił do intensywnych przygotowań do eurowizyjnego występu. W piątek Rafał zaprezentował instagramowym fanom ostatnie taneczne treningi pod czujnym okiem Agustina Egurroli. Tuż po próbach wokalista i jego ekipa spakowali manatki - następnego dnia mieli bowiem polecieć do Rotterdamu.