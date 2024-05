Eurowizja 2024. Reprezentantka Izraela została WYBUCZANA podczas występu. Do sieci trafiły nagrania (WIDEO)

Mirka 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 24 Odpowiedz

Kim wy jesteście. Za hamasem co wymordowali 1500 niewinnych dzieciaków na koncercie w październiku 2023 roku. Córki, synów, dzieci i osoby co przeżyły Holokaust. To są Żydzi tak i muszą się bronić nigdy nie dopuścić do tego co spotkało naród Żydowski. Wojna czyni spustoszenie i ofiary, ale 90%Palestynczykow popiera Hamas. To o co chodzi to są tego konsekwencje. Całym sercem jestem z narodem Żydowskim i Palestynskim, ale nigdy nie będę popierała terrorystów. Nigdy