Eurowizja 2024. Alessandra miała przeczytać punkty przyznawane przez Norwegię. Nie pojawi się w finale. Jest OŚWIADCZENIE (WIDEO)

Oprócz tego jeden z polskich dziennikarzy podczas konferencji prasowej zadał pytanie Eden Golan (reprezentantce Izraela) odnoszące się do tego, czy jej obecność w Malmö jest bezpieczna dla pozostałych uczestników . Nagle wyrwała się siedząca obok niej osoba, która stwierdziła, że "nie musi odpowiadać na to pytanie", co nie obyło się bez reakcji odsuniętego z konkursu Joosta Kleina, który zrzucił z siebie flagę i dodał krótkie "dlaczego?" . Przeciwników tej sytuacji jest więcej, o czym świadczy nowy wpis Alessandry , ubiegłorocznej reprezentantki Norwegii, która wówczas zajęła 5. miejsce. Dziś miała przeczytać punkty przyznawane przez jej kraj.

Alessandra odcina się od Eurowizji

Dziś wieczorem miałam przyznać punkty Norwegii podczas finału Eurowizji. Mimo że jestem wdzięczna, że miałam taką możliwość, podejmuję decyzję o wycofaniu się. "United by music" to motto Eurowizji i powód, dla którego zajmuję się muzyką - by jednoczyć ludzi. Ale teraz to puste słowa. Trwa ludobójstwo. Proszę, otwórzcie oczy i serca. Pozwólcie, by miłość doprowadziła was do prawdy, która jest tuż przed wami. Wolna Palestyna - mówiła Alessandra w krótkim oświadczeniu na Instagramie.