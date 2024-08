Eva Longoria dokazuje z rodzinką na plaży w Marbelli. 49-latka odsłoniła wdzięki w bikini

Eva Longoria zasłynęła w świecie show-biznesu za sprawą roli Gabrielle Solis w popularnym serialu "Gotowe na wszystko" . Poza sukcesami na ekranie, aktorka niezmiennie od lat cieszy się też mianem jednej z najpiękniejszych kobiet na świecie. Choć może się to wydawać nieprawdopodobne, Longoria w przyszłym roku będzie celebrowała swoje 50. urodziny . Mimo upływu lat, czas jakby się dla niej zatrzymał, a jej najnowsze fotografie tylko to potwierdzają. Aktorka podkreśla, że zawdzięcza swoją urodę wyłącznie naturze i stroni od inwazyjnych zabiegów upiększających.

Na przestrzeni lat Eva dała się poznać również jako wielbicielka "plażingu". Najczęściej można ją spotkać na plaży w Marbelli, gdzie w zeszłym roku 49-latka nabyła luksusową rezydencję . Właśnie tam aktorka od kilku tygodni regularnie prezentuje boską figurę i okazała kolekcję kolorowych kostiumów kąpielowych. Podczas jednego z najnowszych wywiadów Longoria została zapytana o to, co najbardziej podoba jej się w hiszpańskiej miejscowości.

Wszystko. Mówię znajomym, że gdy tu przebywam, to mogę odetchnąć. Nie ma pośpiechu, jest blisko do plaży, mogę dobrze zjeść, biegać, spacerować, spędzać cały dzień z synem na plaży, iść na zakupy... Jest wiele rzeczy, których można tu doświadczyć! Marbella jest dla mnie domem i sposobem na życie - zachwycała się 49-latka w rozmowie z serwisem Sur in English.