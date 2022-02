Ewa Bilan-Stoch znów broni męża i publicznie GASI dziennikarza TVP: "Nie mogę sobie tutaj pozwolić NA TYLE CO WY"

AAa 28 min. temu zgłoś do moderacji 21 8 Odpowiedz

Kto się czepia Kamila, niech się przez rok żywi bułką z bananem, trenuje każdego dnia i zdobywa medale na prawie wszystkich imprezach skoków. To piąte IO Kamila.... i On wciąć jest w czołówce. Nie da sie go nawet porównać do piłkarzy, gdzie kasa większa a wyniki zerowe (wyłączajac Lewandowskiego) ... tu tylko kasa, wóda i dziwki ... a jeszcze fura i koka.