Ewa Chodakowska i jej mąż w trampkach przyjechali na ślub znajomych swoim porshe za 700 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Oli 2 min. temu

Jakie to dla mnie smutne, że ich auto rozwiązałoby moje problemy finansowe. Pół auta nawet. Mam dość świeżą hipoteke i skok oprocentowania mnie już przerasta, rata z 1300 na 2900. Stopy podnoszą niby zeby walczyć z inflacją, a z drugiej strony drukują nową kasę i rozdają coraz to nowe dodatki, co tylko pogłębia inflację. Żyć się odechciewa