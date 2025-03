Ewa Chodakowska z mężem i torebką za ĆWIERĆ MILIONA ZŁOTYCH wsiada do porsche za MILION ZŁOTYCH...

Ewa Chodakowska to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych trenerek fitness w Polsce. Wysportowana sanoczanka swoje zamiłowanie do zdrowego trybu życia przekuła w prężnie działający biznes. 42-latka sprzedaje swoje programy treningowe oraz prowadzi własne marki ze zdrowymi przekąskami, naturalnymi kosmetykami i strojami kąpielowymi. Dzięki temu od lat wiedzie dostatnie życie.

Ostatnio Ewę i jej męża sfotografowano w Warszawie. Duet "przyłapano", gdy opuszczał jedną z lubianych przez celebrytów restauracji. Na wykonanych im przez paparazzi zdjęciach widzimy, jak wychodzą z lokalu, trzymając się za ręce. Tego dnia celebrytka miała na sobie długi beżowy płaszcz, jasny golf oraz dopasowane do stylizacji spodnie i buty. Nie zapomniała też o dodatkach w postaci okularów przeciwsłonecznych i torebki Hermes Birkin za ponad 255 (!) tysięcy złotych. Znacznie mniej "na bogato" prezentował się jej ukochany. Grek zdecydował się na jeansy, białą koszulę, zielony sweter, czarną kurtkę i białe trampki. Po krótkim marszu stołecznymi ulicami małżonkowie dotarli do pozostawionego na miejscu parkingowym (nie na zakazie, jak to mają w zwyczaju znane twarze) Porsche 911 Carrera S Cabriolet w kolorze Lava Orange. Po rzuceniu kilku uśmiechów w stronę fotoreporterów para zapakowała się do wartego milion złotych auta i odjechała.