Marmurowa kuchnia Ewy Chodakowskiej ze złotymi akcentami robi furorę: "Aż strach tam gotować"

Najlepsza jest ta książka kucharska w tle....jak patrzę te wymuskane , wychuchane kuchnie celebrytek których jedyną umiejętnością w kwestii gotowania jest zamawianie diety pudełekowej to mnie pusty śmiech ogarnia.Kuchnia jest dla nich jako tło do zdjęć , to nie jest miejsce w którym toczy się życie całej rodziny , to nie jest symboliczny stół z niedzielnym obiadem .W sumie jest to smutne.