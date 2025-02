Ewa Chodakowska publikuje krytyczne uwagi na swój temat i grzmi: "Jak dobrze, że to nie uroda świadczy o mojej wartości"

Ewa Chodakowska śmiało może przypisać sobie ogromne zasługi w zaszczepieniu w Polakach zamiłowania do różnych aktywności fizycznych i wyrobieniu w nas zdrowych nawyków żywieniowych. Jej zawodowa działalność to już nie tylko zestawy treningowe na czele z nieśmiertelnym "Skalpelem", ale prawdziwe imperium, na które składają się też m.in. aplikacja monitorująca postępy, odżywcze przekąski, a nawet kosmetyki. Jak podkreśla dumna ze swych osiągnięć trenerka, już ponad milion rodaków skorzystało z jej porad dietetycznych.

Żeby nie było tak słodko i różowo, przedsiębiorcza 42-latka co rusz otrzymuje niewybredne opinie na swój temat. W głównej mierze odnoszą się one do jej fizyczności. Na przestrzeni ponad 10 lat internetowej działalności Ewa opanowała do perfekcji sztukę radzenia sobie z hejtem, lecz ma na uwadze, że nie każda osoba doświadczająca krytyki potrafi zachować żelazne nerwy.