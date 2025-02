Sylwia Bomba eksponuje swą kobiecość w ZMYSŁOWEJ sesji zdjęciowej i krytycznie przyznaje: "Nigdy nie byłam ani wybitnie ładna, ani szczupła"

Sylwia Bomba zaprezentowała zmysłowe kadry ze swoim udziałem

Bomba wróciła pamięcią do dawnych lat, opisując swoją przemianę, którą można byłoby porównać do historii znanej z baśni "Brzydkie kaczątko".

Pewnie mało kto uwierzy w to, że gdy przeprowadziłam się do stolicy, wstydziłam się tak bardzo swojego wyglądu, że aby wyjść samej do kawiarni, aby poczytać książkę i wypić kawę, zajęło mi to pół roku przekonywania siebie samej. Brzmi niewiarygodnie? Tak było, ale postanowiłam to zmienić i nigdy się nie poddałam. Dzisiaj wchodzę wszędzie z podniesioną głową. Ja dałam radę? Ty też dasz - dodała, motywując obserwujące ją internautki do działania.