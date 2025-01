Dumna z siebie Sylwia Bomba chwali się wyrzeźbionym brzuchem: "Cześć KALORYFER"

Sylwia Bomba, znana z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", przeszła imponującą przemianę, zrzucając przed laty ponad 30 kilogramów. Jej decyzja o zmianie stylu życia wynikała nie tylko z kwestii stricte wizualnych, ale i z troski o zdrowie - zdiagnozowano u niej insulinooporność. Od tamtej pory celebrytka dba o to, co je i regularnie ćwiczy. W ostatnim czasie przykłada do tematu jeszcze większą wagę. Zdradziła nawet fanom, ile waży.