Ewa Demarczyk pozostawiła po sobie znaczny majątek. Kto go dostanie?

Nsbz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 18 9 Odpowiedz

Że ślub nic nie znaczy, mówią tylko kobiety z którymi partner nie chce się ożenić, lub czekają na kogoś lepszego. To wszystko zmienia. Ułatwia życia, sankcjonuje Twój status wobec świata i jego rodziny, daje poczucie że to na zawsze. Oczywiście każdy związek może się rozpaść, ale nie jest tak, że to niczego nie zmienia. Inaczej pary LGBT tak bardzo by o to nie walczyły?