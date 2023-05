Ewa Kasprzyk zagrała w klipie Sławomira. Tak się odwdzięczył... "Nigdy już nie wracali do tego tematu"

O Sławomirze zrobiło się głośno osiem lat temu , gdy promował swój pierwszy singiel pt. "Magiera". Do współpracy przy kręceniu teledysku zaprosił Ewę Kasprzyk . Jak się okazuje, aktorka nie dostała za to ani grosza . Teraz opowiedziała o szczegółach tej współpracy.

Ewa Kasprzyk wystąpiła u Sławomira za darmo

Ja się zrzekłam praw do jakiejkolwiek zapłaty , zrobiłam to pro bono, z takiej czystej chęci pomocy i wypromowania kogoś – wyznała aktorka.

Sławomir i Kajra nie mieli wtedy pieniędzy, za to aktorce spodobał się ich pomysł. Dlatego postanowiła pomóc im się wypromować. Później, gdy wydali już swoją pierwszą płytę , próbowali odwdzięczyć się choćby w minimalny sposób. Jeden z egzemplarzy wysłali Ewie Kasprzyk na święta . Do tematu pieniędzy już jednak nie wracali.

Oni nie mieli pieniędzy. Nigdy już nie wracali do tego tematu (...) Nie mieli pieniędzy, mieli scenariusz, chcieli to zrealizować, zaprosili mnie. Tam jeszcze przecież byli inni aktorzy. Był między innymi Leszek Dyblik... Wszyscy zagraliśmy pro bono - podsumowała Ewa Kasprzyk.

Sławomir osiągną niesamowity sukces dzięki Ewie Kasprzyk?

Ewa Kasprzyk uważa, że sukces, który udało się osiągnąć Sławomirowi, to w dużej mierze zasługa Kajry . To ona ma być szyją całego przedsięwzięcia. Wspólnie wypromowali wizerunek, który kupiła telewizja i który spodobał się widzom.

Ja myślę, że ich kariera potoczyła się w sposób nieprawdopodobny. Myślę, że ona jest tą szyją, która tym kręci. Była świadkiem, jak to powstawało, jak przychodził na odcinki na żywo do "Tańca z Gwiazdami" i jak to telewizja kupiła oraz to, jak sobie teraz świetnie radzą – podsumowuje Ewa Kasprzyk.